У человека врожденная глухота определяется генами d и e. Для нормального слуха нео??ходимо наличие двух доминантных аллелей (DE). Определить генотипы родителей в двух семьях: 1) оба родителя глухи, а их дети имеют нормальный сл...

Биология
У человека врожденная глухота определяется генами d и e. Для нормального слуха нео??ходимо наличие двух доминантных аллелей (DE). Определить генотипы родителей в двух семьях: 1) оба родителя глухи, а их дети имеют нормальный слух; 2) у глухих родителей 4 глухих ребенка.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 ответ точно проверил
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Помогите решить задание по геометрии
Ответить
Другие предметы
Почему тигры обычно встречаются в одиночку?
Ответить
Математика
Сократите дроби ( минусы сверху или снизу поставьте)
Ответить
Математика
Помогите 20задачу ? Я просто слишком умная" что б решить её()
Ответить
Химия
Мне для проекта по химии нужно-производство какао.Это очень срочно баллов за хоро??ий ответ даю 20
Ответить