У человека врожденная глухота определяется генами d и e. Для нормального слуха нео??ходимо наличие двух доминантных аллелей (DE). Определить генотипы родителей в двух семьях: 1) оба родителя глухи, а их дети имеют нормальный сл...
Биология
У человека врожденная глухота определяется генами d и e. Для нормального слуха нео??ходимо наличие двух доминантных аллелей (DE). Определить генотипы родителей в двух семьях: 1) оба родителя глухи, а их дети имеют нормальный слух; 2) у глухих родителей 4 глухих ребенка.
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