Прдолжите ряд слов с отвлеченным признаком. Суфикс ев : Синева ... Нужно слово с этим суфиксом.
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Прдолжите ряд слов с отвлеченным признаком. Суфикс ев : Синева ... Нужно слово с этим суфиксом.
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жарево, кружево, курево, топливо , боевой, дождевой ,бязевый ,сиреневый,ливневый, гречневый
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