Прдолжите ряд слов с отвлеченным признаком. Суфикс ев : Синева ... Нужно слово с этим суфиксом.

Русский язык
Прдолжите ряд слов с отвлеченным признаком. Суфикс ев : Синева ... Нужно слово с этим суфиксом.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
жарево, кружево, курево, топливо , боевой, дождевой ,бязевый ,сиреневый,ливневый, гречневый
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