Прдолжите ряд слов с отвлеченным признаком. Суфикс ев : Синева ... Нужно слово с этим суфиксом.

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Прдолжите ряд слов с отвлеченным признаком. Суфикс ев : Синева ... Нужно слово с этим суфиксом.

Автор: Гость