Помогите пожалуйста ! очень надо 507 упр !!!

Русский язык
Помогите пожалуйста ! очень надо 507 упр !!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Толкать-толкнуть,швырять-швырнуть,стрелять-стрельнуть,крутить-крутнуть,дергать-дернуть. 2)Писать-списать,красить-скрасить,учить-сучить,читать-считать. 3)Записать-записывать,заморозить-замораживать,просмотреть-просматривать,прочитать-прочитывать,дать-отдавать,запеть-запевать.
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