Помогите пожалуйста очень нужно пожалуйста (руский язык)
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Помогите пожалуйста очень нужно пожалуйста (руский язык)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Птицы улетают на юг.Потому что наступает зима
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