Помогите, пожалуйста! Высота конуса равна h, а угол между высотой и образующей конуса равен 60°. Найдите площадь сечения конуса плоскостью, проходящей через две взаимно перпендикулярные образующие.
Геометрия
Помогите, пожалуйста! Высота конуса равна h, а угол между высотой и образующей конуса равен 60°. Найдите площадь сечения конуса плоскостью, проходящей через две взаимно перпендикулярные образующие.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если угол между боковой поверхностью и высотой равен 60, тогда противоположный угол равен 90-60=30 ⇒ сторона напротив угла 30° равна 1/2 гипотенузы. значит равна h (2 высоты) h²-(h²/4)=3/4h² ⇒ √3 *h/2 - радиус основания.S=π(√3*h/2)²=π*3h/4
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