Помогите пожалуйста! ОЧень нужно!
Физика
Помогите пожалуйста! ОЧень нужно!
Ответ(ы):
Гость:
Числа не видно, подставите сами. По закону Паскаля давление на дно и стенки сосуда передается во всех направлениях без изменения. Р = плотности жидкости (газа) х высоту столба жидкости х g; P=F/S=mg/s= pgv/s=pg(sh)/h=pgh. v=2 дм3=0,002 м3
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