Помогите пожалуйста, очень сильно надо

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№1) КОН - щёлочь, Гидроксид калия. HNO3 - сильная кислота. Азотная кислота. MgO - оксид магния, Основной оксид. K2SO4 - средняя соль. Сульфат калия. CO2 - кислотный оксид. Диоксид углерода (IV) или оксид углерода (IV). №2) серная кислота - H2SO4. Гидроксид цинка - Zn(OH)2. Карбонат Кальция - CaCO3. Оксид алюминия - Al2O3. 3) SO2 - кислотный окстд, оксид серы (IV) . H2SO3 - слабая сернистая кислота. Реакция присоединения. Экзотермическая реакция (+Q), с выделением энергии. CaCO3 - средняя соль. Карбонат кальция. CaO - основной оксид. Оксид кальция. Это реакция разложения. Эндотермическая реакция (-Q), т.е. поглощение энергии. 4) Хг. 5,6л 4АI + 3O2 => 2Al2O3 27г\моль 22,4л\моль Решение: 1)n(O2)= 5,6л/22,4 л/моль = 0,25моль 2)n(Al) = 0,25*4/3= 1/3моль 3)m(Al) = 1/3 * 27г/ моль = 9 г Ответ: 9г P.S. 27г/моль - берётся из табл. Менделеева 22,4 л/моль - величина постоянная, она нужна для газов