Помогите пожалуйста очень срочно английский

Английский язык
Помогите пожалуйста очень срочно английский
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) sing....sings...... parties...... songs 2) friends.... park....... football players 3) friend ......excellent .........subjects 4) lucky
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