Среди данных слов найди многозначное.Запиши его значение: Коллекция,роща,язык,местоимение,алфавит,картофель. пожалуйста помогите
Русский язык
Среди данных слов найди многозначное.Запиши его значение: Коллекция,роща,язык,местоимение,алфавит,картофель. пожалуйста помогите
Ответ(ы):
Гость:
Язык(английский язык и телячий язык)
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Литература
Сравнить (письменно) главных героев сказок "Красавица и Чудовище" и "Аленький цвет??чек" , подтверждая цитатами.
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