Какие подижи у прилагательных голубому,золотое,синему золотая
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Какие подижи у прилагательных голубому,золотое,синему золотая
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Гость:
Прилагательные относятся к существительным(существительному), какой падеж имеет существительное(существительные), такой падеж и у прилагательного
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