Орфографический разбор:видели
Русский язык
Орфографический разбор:видели
Ответ(ы):
Гость:
Вид корень ел суффикс и окончание
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Если предмет находится от собирающей линзы на расстоянии, равном двойному фокусн??му расстоянию,(см рис), является 1)Действительным, перевёрнутым...
Математика
Помогите решить 1)0,8(0,5+2х)=2х+0,4 2)0,2(х-3)-1=0,5(х+3)-0,4 3)2(11-4а)=3-(5а+2) 4)4n-2(n+7)=2n-2(n-1) Заранее спосибо
Биология
1) каковы особенности строения кольчатых червей ,2) что такое параподии, 3) опишите строение кровеносной системы кольчатых червей
Английский язык
Переведите пожалуйста все предложения на русский!!! These are clocks and these are watches. A clock has a face and two hands: a long hand. The sh...