1) каковы особенности строения кольчатых червей ,2) что такое параподии, 3) опишите строение кровеносной системы кольчатых червей
Биология
1) каковы особенности строения кольчатых червей ,2) что такое параподии, 3) опишите строение кровеносной системы кольчатых червей
Ответ(ы):
Гость:
1) Характерные признаки типа Кольчатые черви: Тело всегда сегментировано (сегментация и во внутреннем строении – повторяемость многих внутренних органов). Имеют вторичную полость тела – целом. Кровеносная система замкнутая. Нервная система состоит из окологлоточного нервного кольца и брюшной нервной цепочки. Надглоточный узел – «головной мозг». Органы чувств расположены на головных сегментах. Органами, способствующими передвижению, являются щетинки (у малощетинковых по 8 на каждом сегменте) и параподии с пучками щетинок (у многощетинковых).2)Боковые выросты тела у многощетинковых червей, расположенные попарно и служащие органами движения.3) Кровеносная система замкнутая. Имеются два главных сосуда - спинной и брюшной. Они соединяются полукольцевыми сосудами. Сердца нет, а движение крови обеспечивается сокращениями стенок спинного сосуда, в котором кровь идет сзади наперед, в брюшном- спереди назад.4) Дышат атмосферным или растворенным в воде кислородом всей поверхностью тела.5) У дождевого червя пищеварительная система состоит из хорошо выраженных отделов – глотки, пищевода, зоба - вместилище для пищи, мускульного желудка, средней и задней кишок.6) Тип Кольчатые черви объединяет несколько классов, из них три основных – Многощетинковые, Малощетинковые и Пиявки. 7) Малощетинковые черви: Длина тела от долей мм до 2,5 м (некоторые тропические дождевые черви). Имеется вторичная полость тела — целом. Сегментация тела хорошо выражена внутри и снаружи. Голова, параподии отсутствуют. Каждый сегмент тела содержит по несколько пар щетинок. У большинства видов дыхание кожное, жабры не представлены. Некоторым видам присущи так называемые «дыхательные движения» — колебания тела в потоке воды. Кровеносная система замкнутая. Многощетинковые черви: Длиной от 2 мм до 3 м. Тело состоит из множества (иногда до нескольких сотен) колец-сегментов, в каждом из которых повторяется комплекс внутренних органов: парные целомические мешки, ассоциированные с ним половые протоки и органы выделения. Отличительным признаком являются параподии — отходящие от каждого сегмента тела лопастевидные придатки, несущие хитиновые щетинки (хеты). 8) Некоторые виды червей - гермафродиты, размножающиеся половым путем. Они используют оплодотворение перекрестного типа, то есть взаимно оплодотворяют друг друга. Яйца развиваются в слизистом коконе. Из них выходит около десятка зародышей-личинок. У других видов различают самцов и самок. Значит и размножение бывает, как бесполым (почкование), так и прямым или с метаморфозом. В бесполом размножении выделяют два способа - архетомия и паратомия. В первом случае, червь сначала разделяет тело на отдельные фрагменты, а после достраивает его с переднего и заднего концов. При паратомии же, процесс происходит в обратной последовательности: образуется цепочка червей, сцепленных между собой разноимёнными частями тела.
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