1) каковы особенности строения кольчатых червей ,2) что такое параподии, 3) опишите строение кровеносной системы кольчатых червей

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1) Характерные признаки типа Кольчатые черви: Тело всегда сегментировано (сегментация и во внутреннем строении – повторяемость многих внутренних органов). Имеют вторичную полость тела – целом. Кровеносная система замкнутая. Нервная система состоит из окологлоточного нервного кольца и брюшной нервной цепочки. Надглоточный узел – «головной мозг». Органы чувств расположены на головных сегментах. Органами, способствующими передвижению, являются щетинки (у малощетинковых по 8 на каждом сегменте) и параподии с пучками щетинок (у многощетинковых).2)Боковые выросты тела у многощетинковых червей, расположенные попарно и служащие органами движения.3) Кровеносная система замкнутая. Имеются два главных сосуда - спинной и брюшной. Они соединяются полукольцевыми сосудами. Сердца нет, а движение крови обеспечивается сокращениями стенок спинного сосуда, в котором кровь идет сзади наперед, в брюшном- спереди назад.4) Дышат атмосферным или растворенным в воде кислородом всей поверхностью тела.5) У дождевого червя пищеварительная система состоит из хорошо выраженных отделов – глотки, пищевода, зоба - вместилище для пищи, мускульного желудка, средней и задней кишок.6) Тип Кольчатые черви объединяет несколько классов, из них три основных – Многощетинковые, Малощетинковые и Пиявки. 7) Малощетинковые черви: Длина тела от долей мм до 2,5 м (некоторые тропические дождевые черви). Имеется вторичная полость тела — целом. Сегментация тела хорошо выражена внутри и снаружи. Голова, параподии отсутствуют. Каждый сегмент тела содержит по несколько пар щетинок. У большинства видов дыхание кожное, жабры не представлены. Некоторым видам присущи так называемые «дыхательные движения» — колебания тела в потоке воды. Кровеносная система замкнутая. Многощетинковые черви: Длиной от 2 мм до 3 м. Тело состоит из множества (иногда до нескольких сотен) колец-сегментов, в каждом из которых повторяется комплекс внутренних органов: парные целомические мешки, ассоциированные с ним половые протоки и органы выделения. Отличительным признаком являются параподии — отходящие от каждого сегмента тела лопастевидные придатки, несущие хитиновые щетинки (хеты). 8) Некоторые виды червей - гермафродиты, размножающиеся половым путем. Они используют оплодотворение перекрестного типа, то есть взаимно оплодотворяют друг друга. Яйца развиваются в слизистом коконе. Из них выходит около десятка зародышей-личинок. У других видов различают самцов и самок. Значит и размножение бывает, как бесполым (почкование), так и прямым или с метаморфозом. В бесполом размножении выделяют два способа - архетомия и паратомия. В первом случае, червь сначала разделяет тело на отдельные фрагменты, а после достраивает его с переднего и заднего концов. При паратомии же, процесс происходит в обратной последовательности: образуется цепочка червей, сцепленных между собой разноимёнными частями тела.