Помогите решить 1)0,8(0,5+2х)=2х+0,4 2)0,2(х-3)-1=0,5(х+3)-0,4 3)2(11-4а)=3-(5а+2) 4)4n-2(n+7)=2n-2(n-1) Заранее спосибо
Математика
Помогите решить 1)0,8(0,5+2х)=2х+0,4 2)0,2(х-3)-1=0,5(х+3)-0,4 3)2(11-4а)=3-(5а+2) 4)4n-2(n+7)=2n-2(n-1) Заранее спосибо
Ответ(ы):
Гость:
0,8(0,5+2х)=2х+0,4 0,4+1,6х-2х-0,4=0 0,8х=0 х=0 0,2(х-3)-1=0,5(х+3)-0,4 0,2х-0,6-1=0,5х+1,5-0,4 0,2х-0,6-1-0,5х-1,5-0,4=0 -0,3х-3,5=0 -0,3х=3,5 х=3,5/(-0,3) 2(11-4а)=3-(5а+2) 22-8а=3-5а-2 22-8а-3+5а+2=0 21-3а=0 -3а=-21 а=7 4n-2(n+7)=2n-2(n-1) 4n-2n-14=2n-2n+2 4n-2n-14-2n+2n-2=0 2n-16=0 2n=16 n=16/2 n=8
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