Если предмет находится от собирающей линзы на расстоянии, равном двойному фокусн??му расстоянию,(см рис), является 1)Действительным, перевёрнутым и увеличенным 2)Действительным, прямым и увеличенным 3)мнимым, перевёрнутым ...

Физика
Если предмет находится от собирающей линзы на расстоянии, равном двойному фокусн??му расстоянию,(см рис), является 1)Действительным, перевёрнутым и увеличенным 2)Действительным, прямым и увеличенным 3)мнимым, перевёрнутым и уменьшенным 4)Действительным, перевёрнутым , равным по размеру предмет
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4) действительным, перевернутым и равным по размеру
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