Загадка два брата живут через дорогу,а друг друга не видят
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Загадка два брата живут через дорогу,а друг друга не видят
Ответ(ы):
Гость:
Наверное это уши или глаза
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