Сравнить (письменно) главных героев сказок "Красавица и Чудовище" и "Аленький цвет??чек" , подтверждая цитатами.

Литература
Сравнить (письменно) главных героев сказок "Красавица и Чудовище" и "Аленький цвет??чек" , подтверждая цитатами.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Одинакового 1)Там обе девочки попали в плен 2)И виновны отцы 3)И там 2 чудовищя любили девушек Разного 1)В одной сказке чудовище колдун,а в другой просто живые предметы
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