Помогите пожалуйста очень срочно!!! Коня на вожжах удержишь , а слово с языка не воротишь . В глаза не хвали, а за глаза не кори . Откладывай безделье , но не откладывай дело. Как ни хитри , а правды не перехитришь Части ре...

Русский язык

Помогите пожалуйста очень срочно!!! Коня на вожжах удержишь , а слово с языка не воротишь . В глаза не хвали, а за глаза не кори . Откладывай безделье , но не откладывай дело. Как ни хитри , а правды не перехитришь Части речи поставить надо!!!

Автор: Гость