Помогите пожалуйста очень срочно!!! Коня на вожжах удержишь , а слово с языка не воротишь . В глаза не хвали, а за глаза не кори . Откладывай безделье , но не откладывай дело. Как ни хитри , а правды не перехитришь Части ре...
Русский язык
Помогите пожалуйста очень срочно!!! Коня на вожжах удержишь , а слово с языка не воротишь . В глаза не хвали, а за глаза не кори . Откладывай безделье , но не откладывай дело. Как ни хитри , а правды не перехитришь Части речи поставить надо!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Коня(сущ) на(предлог) вожжах(сущ) удержишь (глаг) , а(союз) слово(сущ) с(предлог) языка(сущ) не(частица) воротишь(глаг) . В(предлог) глаза(сущ) не(част) хвали(глаг), а(союз) за(предлог) глаза(сущ) не(част) кори(глаг) . Откладывай(глаг) безделье (сущ), но(союз) не(част) откладывай(глаг) дело(сущ). Как(наречие) ни(част) хитри(глаг) , а(союз) правды(сущ) не(част) перехитришь(глаг)
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