Какие цифры Нужно вставить в окошки чтобы получилась верная запись:2[]:5=4( ОСТАТОК 4)
Математика
Какие цифры Нужно вставить в окошки чтобы получилась верная запись:2[]:5=4( ОСТАТОК 4)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24 делить на 5= 4 и остаток 4
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