Потёмкинская лестница — бульварная лестница, ведущая к морю в Одессе. Турист поднимается по ней по ступенькам между 10 площадками. Первый марш сохранил только 19 ступенек, между остальными – по 20 ступенек. Сколько ступенек ...

Математика
Потёмкинская лестница — бульварная лестница, ведущая к морю в Одессе. Турист поднимается по ней по ступенькам между 10 площадками. Первый марш сохранил только 19 ступенек, между остальными – по 20 ступенек. Сколько ступенек пройдёт турист?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20*9+19=180+19=199 ступеней пройдет турист вроде бы...
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