Потёмкинская лестница — бульварная лестница, ведущая к морю в Одессе. Турист поднимается по ней по ступенькам между 10 площадками. Первый марш сохранил только 19 ступенек, между остальными – по 20 ступенек. Сколько ступенек ...

Математика

Потёмкинская лестница — бульварная лестница, ведущая к морю в Одессе. Турист поднимается по ней по ступенькам между 10 площадками. Первый марш сохранил только 19 ступенек, между остальными – по 20 ступенек. Сколько ступенек пройдёт турист?

Автор: Гость