Дайте определение: литературный язык-.........

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Дайте определение: литературный язык-.........
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Автор: Гость
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Гость:
Литературный язык — обработанная часть общенародного языка, обладающая в большей или меньшей степени письменно закреплёнными  нормами; язык всех проявлений  культуры, выражающихся в словесной форме.
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