Дайте определение: литературный язык-.........
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Дайте определение: литературный язык-.........
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Литературный язык — обработанная часть общенародного языка, обладающая в большей или меньшей степени письменно закреплёнными нормами; язык всех проявлений культуры, выражающихся в словесной форме.
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