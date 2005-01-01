Какое впечатление произвел на меня Андрей Соколов"Судьба человека"?

Гость: Гость:

Такие люди как Андрей Соколов являются образцами для подражания. Они вопреки всем жизненным обстоятельствам не черствеют, не становятся злыми, не спиваются, а остаются такими же добрыми и человечными. Соколов, потеряв семью: жену и двух дочек, а затем сына-летчика, не теряет силу духа. Несмотря на то, что сердце у него изранено смертью любимых людей, он находит в себе силы усыновить маленького мальчика, потерявшего родителей. И эта сила, помогающая превозмочь собственную боль ради другого человека делает Соколова героем. Я восхищаюсь этим литературным героем, этим человеком.