Всем добрый вечер! Помогите сделать таблицу по истории, умоляю вы последняя надеж??а. Завтра к/р, а там такая таблица будет. Всем спасибо заранее! Таблица прилагается!

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Из признаков , распределите по столбикам : господство натурального хозяйства , экономическая самостоятельность производителей , контроль над распределением благ со стороны государства , приобладание государственной собственности , "простой труд " как основа государства , равные права для всех форм собстввенности , принятие государственных планов обязательных для производителей , производство продукции преимущественно для собственного потребления , поддержка государством стабильного уровня цен , замкнутость хозяйства , централизованное перераспледеление хозяйственных ресурсов , использование производственных ресурсов на основе обычаев .