Уменьшаемое 959124, вычитаемое произведение неизвестного числа и 706. разность 813688. Найди неизвестное число
Математика
Уменьшаемое 959124, вычитаемое произведение неизвестного числа и 706. разность 813688. Найди неизвестное число
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
959124 - 706х = 813688 706х = 959124 - 813688 706х=145436 х=145436 : 706 х=206
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