СРОЧНО!!! Complex Object. Упражнение 1 Для выполнения данного задания необходимо перевести представленные предложения с русского языка на английский, используя конструкцию Complex Object. Пример: Он слышал, как кто-то спуск...
Английский язык
СРОЧНО!!! Complex Object. Упражнение 1 Для выполнения данного задания необходимо перевести представленные предложения с русского языка на английский, используя конструкцию Complex Object. Пример: Он слышал, как кто-то спускается по лестнице. – He heard someone walk down the stairs. 1.Она почувствовала, как ее руки дрожат. 2.Он почувствовал, как его сердце забилось быстрее от радости. 3.Никто не заметил, как он вошел и сел на свое место. 4.Я почувствовал, как Ник положил руку на мое плечо. 5.Она почувствовала, как слезы катятся по ее лицу. 6.Мы видели, как он прыгнул с парашютом. 7.Она слышала, как кто-то подошел к двери. 8.Они все собрались на горе, чтобы посмотреть, как всходит солнце. 9.Я слышал, как входная дверь мягко открылась и так же мягко закрылась. 10.Я слышал, как он говорил учителю об этом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.She felt her hands shaking. 2.He felt his heart beating faster with joy. 3.Nobody noticed as he came in and sat down. 4.I felt Nick put his hand on my shoulder. 5.She felt the tears running down her face. 6.We saw how he jumped with a parachute. 7.She heard someone come to the door. 8.They all gathered on the hill to watch as the sun rises. 9.I heard the front door gently opened and as gently closed. 10.I heard he spoke to the teacher about it.
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