СРОЧНО!!! Complex Object. Упражнение 1 Для выполнения данного задания необходимо перевести представленные предложения с русского языка на английский, используя конструкцию Complex Object. Пример: Он слышал, как кто-то спуск...

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СРОЧНО!!! Complex Object. Упражнение 1 Для выполнения данного задания необходимо перевести представленные предложения с русского языка на английский, используя конструкцию Complex Object. Пример: Он слышал, как кто-то спускается по лестнице. – He heard someone walk down the stairs. 1.Она почувствовала, как ее руки дрожат. 2.Он почувствовал, как его сердце забилось быстрее от радости. 3.Никто не заметил, как он вошел и сел на свое место. 4.Я почувствовал, как Ник положил руку на мое плечо. 5.Она почувствовала, как слезы катятся по ее лицу. 6.Мы видели, как он прыгнул с парашютом. 7.Она слышала, как кто-то подошел к двери. 8.Они все собрались на горе, чтобы посмотреть, как всходит солнце. 9.Я слышал, как входная дверь мягко открылась и так же мягко закрылась. 10.Я слышал, как он говорил учителю об этом.

Автор: Гость