Жильцы из двух соседних домов, решив встретится, отправились одновременно навстр??чу друг другу. Зная, что один шел со скоростью 50 м / мин, а другой 35 м / мин, ответь на следующие вопросы 1) через сколько минут после выхода ...
Математика
Жильцы из двух соседних домов, решив встретится, отправились одновременно навстр??чу друг другу. Зная, что один шел со скоростью 50 м / мин, а другой 35 м / мин, ответь на следующие вопросы 1) через сколько минут после выхода из дома соседи встретятся, если расстояние между домами 1700 метро? 2) на каком расстоянии находятся дома, если соседи встретились через 20 мин после выхода из дома?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Движутся навтречу друг другу они со скоростью 50+35 = 85 м/мин 1) 1700/85 = 20 минут до их встречи 2) 85*20= 1700 метров расстояние между домами
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