Лексичний розбир слова пшениця
Українська мова
Лексичний розбир слова пшениця
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пшениця - це рослина родини злакових, з зерна якої виробляють біле борошно. 1. Однозначне слово. 2. Іменник. 3. Синонім- колосся. 4. Походження: від старослов'янського пьшеница. 5. Антоніми до слова підібрати неможливо.
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