Помогите пожалуйста! Очень срочно. Написать краткое сочинение о Дне победы (max. 90 с??ов)

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Помогите пожалуйста! Очень срочно. Написать краткое сочинение о Дне победы (max. 90 с??ов)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В этот прекрасный майский день, я и мои родители отправляемся смотреть парад. На улицах мы встречаем множество бабушек и дедушек, которые с орденами на груди тяжело, но уверенно шествуют по улицам города. Как прекрасно видеть счастливые лица, которые пусть и блестят от слез, но это слезы счастья. Я и родители дарим букеты ветеранам и благодарим их за чистое небо и землю, которая теперь содрогается только от праздничных салютов.Вокруг по городу можно встретить большое количество флагов, георгиевских ленточек, людей с цветами. Все рады и горды, ведь это Великий День Победы!После парада, я сам лично возлагаю венок в память ушедших солдат, защитивших Родину ценой своей жизни. Начинается минута молчания… Склоня голову, я думаю о том, как дорога память, о том, что никогда не стоит забывать всех тех, кто окропив землю кровью отвоевал ее, о том, как сильно это все надо ценить, ценить жизнь, волю, людей и мир. Заканчивается День победы праздничным салютом. И уже поздним вечером мы с родителями возвращаемся уставшие, но довольные домой. Я считаю, что память об этом дне будет жить столько, сколько будут жить люди. Никогда не стоит забывать ветеранов, а приходить к ним и даже просто разговаривать, ведь так часто им может не хватать общения. Нужно беречь и помогать им, ведь наших героев осталось так мало. День Победы – это праздник,Это вечером салют,Много флагов на параде,Люди ходят и поют.Ветераны с орденами вспоминают о войне,Разговаривают с нами.О победной весне. СЛОВА НЕ СЧИТАЛ.
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