Помогите пожалуйста очень срочно номер 805заранее спасибо большое♥
Математика
Помогите пожалуйста очень срочно номер 805заранее спасибо большое♥
Ответ(ы):
Гость:
Туристы прошли 5/7 расстояние за первый день пуьм
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