Риторическое определение Сравнить с чем - то. СЛОВА * Подснежник * *Ночь* * Солнце* *В??сход* *Горы*

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Риторическое определение Сравнить с чем - то. СЛОВА * Подснежник * *Ночь* * Солнце* *В??сход* *Горы*
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
., Ночь -  часть суток от заката до восхода солнца,  между вечером и утром,или темное время суток, с черным экраном.        Подснежник -  С человеком . Мы тоже  отряхиваемся после зимы и снова расцветаем.  Солнце-  с  вечно  светящейся лампой. Восход- с рождением. Горы- с треугольниками.
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