Риторическое определение Сравнить с чем - то. СЛОВА * Подснежник * *Ночь* * Солнце* *В??сход* *Горы*
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Риторическое определение Сравнить с чем - то. СЛОВА * Подснежник * *Ночь* * Солнце* *В??сход* *Горы*
Ответ(ы):
Гость:
., Ночь - часть суток от заката до восхода солнца, между вечером и утром,или темное время суток, с черным экраном. Подснежник - С человеком . Мы тоже отряхиваемся после зимы и снова расцветаем. Солнце- с вечно светящейся лампой. Восход- с рождением. Горы- с треугольниками.
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