Риторическое определение Сравнить с чем - то. СЛОВА * Подснежник * *Ночь* * Солнце* *В??сход* *Горы*

Гость: Гость:

., Ночь - часть суток от заката до восхода солнца, между вечером и утром,или темное время суток, с черным экраном. Подснежник - С человеком . Мы тоже отряхиваемся после зимы и снова расцветаем. Солнце- с вечно светящейся лампой. Восход- с рождением. Горы- с треугольниками.