ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! От чего зависит род глаголов в прошедшем времени? 1) от рода ??рилагательных, стоящих рядом 2) от вопросов, которые задают 3) от рода имён существительных, с которыми они связаны 4) ни от чего никогда ...
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ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! От чего зависит род глаголов в прошедшем времени? 1) от рода ??рилагательных, стоящих рядом 2) от вопросов, которые задают 3) от рода имён существительных, с которыми они связаны 4) ни от чего никогда не зависит
Ответ(ы):
Гость:
От рода имен существительных или местоимений
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