ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! От чего зависит род глаголов в прошедшем времени? 1) от рода ??рилагательных, стоящих рядом 2) от вопросов, которые задают 3) от рода имён существительных, с которыми они связаны 4) ни от чего никогда ...

Русский язык

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! От чего зависит род глаголов в прошедшем времени? 1) от рода ??рилагательных, стоящих рядом 2) от вопросов, которые задают 3) от рода имён существительных, с которыми они связаны 4) ни от чего никогда не зависит

Автор: Гость