Написать мини сочинения на тему: До чего же любознательны кошки. Повествование, описание, рассуждение. Заранее спасибо)

Гость: Гость:

Кошки очень близкие человеку животные . и люди не могли не заметить ,как они любознательны . эти животные везде засунут свой любопытный нос и всё разузнают . стоит только сему -нибудь упасть в соседней комнате , как кошка тут как тут водит свойм любопытным носом и шевелит усами . как же не любить таких хороших и добрых животных?