Написать мини сочинения на тему: До чего же любознательны кошки. Повествование, описание, рассуждение. Заранее спасибо)

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Написать мини сочинения на тему: До чего же любознательны кошки. Повествование, описание, рассуждение. Заранее спасибо)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Кошки очень близкие человеку животные . и люди не могли не заметить ,как они любознательны .      эти животные везде засунут  свой любопытный нос и всё разузнают . стоит только сему -нибудь упасть в соседней комнате , как кошка тут как  тут водит  свойм  любопытным носом и шевелит усами .         как же не любить таких хороших и добрых животных?
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