Почему На западе Южной Америки плотность населения выше чем на востоке?

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Во первых на западе не только горы, а и пребрежные и межгорные равнины есть.Там действительно плотность населения очень высокая, потомучто климатические и экономические условия благоприятны. Продольная равнина в Чили является чуть ли не основным промышленным районом страны. Там развито виноградарство и садоводство. При таких условиях хороших и народ процветает и увеличивается.