Проверочное слово слова назначенного
Русский язык
Проверочное слово слова назначенного
Ответ(ы):
Гость:
Назначенный, назначенных
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Автобус и легковая машина одновременно выехали с автовокзала в противоположных направлениях.Скорость автобуса 45км/ч,а машины 60км/ч.Какое расстоян...
Русский язык
Вставьте пропущенные буквы. найди в тексте личное местоимение.рядом в скобках укажи лицо,число,и род. Только ноч...ю Страш...н ФИЛИН, А при свет......
Алгебра
Ребята спасайте !!!!СРОЧНО Решите даю 45 баллов(((очень прошу решите. не можете решит?? лучше не пишите баллы лишние не приписывайте . Мне нужны вс...