Составте предложения на слова:балка,глава,свет,оброзование,свет,горы,бродить,дос??дить,тушить,настоять,грести. Прошу отправьте. Это слооожно

Русский язык
Составте предложения на слова:балка,глава,свет,оброзование,свет,горы,бродить,дос??дить,тушить,настоять,грести. Прошу отправьте. Это слооожно
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я прочитала 6-последнюю главу! Где дружба и совет, там и свет! Когда я вырасту-получу высшее образование!!! В Альпах высокие, снежные горы. Бродить по лесу ночью-опасно. Пожарные всегда действуют вовремя, тушить их задача! Настоять на своём мнении. А вот блин слова Балка, досадить и грести я незнаю.
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