Составте предложения на слова:балка,глава,свет,оброзование,свет,горы,бродить,дос??дить,тушить,настоять,грести. Прошу отправьте. Это слооожно

Гость: Гость:

Я прочитала 6-последнюю главу! Где дружба и совет, там и свет! Когда я вырасту-получу высшее образование!!! В Альпах высокие, снежные горы. Бродить по лесу ночью-опасно. Пожарные всегда действуют вовремя, тушить их задача! Настоять на своём мнении. А вот блин слова Балка, досадить и грести я незнаю.