В слове бочка есть мягкие согласные звуки?

Русский язык
В слове бочка есть мягкие согласные звуки?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Буква Ч - Всегда мягкая)
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