Вставьте пропущенные буквы. найди в тексте личное местоимение.рядом в скобках укажи лицо,число,и род. Только ноч...ю Страш...н ФИЛИН, А при свет.....- Он Бессил...н! Выпиши из текста краткие формы прилагательных.Рядом напиши их...
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Вставьте пропущенные буквы. найди в тексте личное местоимение.рядом в скобках укажи лицо,число,и род. Только ноч...ю Страш...н ФИЛИН, А при свет.....- Он Бессил...н! Выпиши из текста краткие формы прилагательных.Рядом напиши их полные формы.
Ответ(ы):
Гость:
Только ночью страшный филин,а при свете он(3л. ед.ч м.р) бессилен(бессильный)
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