Вставьте пропущенные буквы. найди в тексте личное местоимение.рядом в скобках укажи лицо,число,и род. Только ноч...ю Страш...н ФИЛИН, А при свет.....- Он Бессил...н! Выпиши из текста краткие формы прилагательных.Рядом напиши их...

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Вставьте пропущенные буквы. найди в тексте личное местоимение.рядом в скобках укажи лицо,число,и род. Только ноч...ю Страш...н ФИЛИН, А при свет.....- Он Бессил...н! Выпиши из текста краткие формы прилагательных.Рядом напиши их полные формы.

Автор: Гость