Ребята спасайте !!!!СРОЧНО Решите даю 45 баллов(((очень прошу решите. не можете решит?? лучше не пишите баллы лишние не приписывайте . Мне нужны все 5 заданий...пожалуйста

Алгебра

Ребята спасайте !!!!СРОЧНО Решите даю 45 баллов(((очень прошу решите. не можете решит?? лучше не пишите баллы лишние не приписывайте . Мне нужны все 5 заданий...пожалуйста

Автор: Гость