Ребята спасайте !!!!СРОЧНО Решите даю 45 баллов(((очень прошу решите. не можете решит?? лучше не пишите баллы лишние не приписывайте . Мне нужны все 5 заданий...пожалуйста

Алгебра
Ребята спасайте !!!!СРОЧНО Решите даю 45 баллов(((очень прошу решите. не можете решит?? лучше не пишите баллы лишние не приписывайте . Мне нужны все 5 заданий...пожалуйста
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