Определите массу 56 л. оксида фосфора( V)

Химия
Определите массу 56 л. оксида фосфора( V)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Оксид фосфора посмотри по формуле,т.к химию только недавно начали изуучть а определишь по формуле: молярный объем равен - 22.4 л объем = 56 л делим объем на молярный найдешь количество 2) масса = молярная масса*на количество (молярная масса в таблице,а кол-во ты найдешь выше) ну и все подставляешь цифры к формуле массе и получаешь ответ удачи)
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