Какое слово образовано суффиксальным способом? 1)пригород 2)заоблачный 3)сарайчик 4)цвет
Русский язык
Какое слово образовано суффиксальным способом? 1)пригород 2)заоблачный 3)сарайчик 4)цвет
Ответ(ы):
Гость:
СарайЧИК, суффикс -чик.
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