Помогите пожалуйста отвечать на вопросах : Басня Ворона и лисица Уж сколько раз ??вердили миру, Что лесть гнусна, вредна; но только все не впрок, И в сердце льстец всегда отыщет уголок. Вороне где-то бог послал кусочек сыр...

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Помогите пожалуйста отвечать на вопросах : Басня Ворона и лисица Уж сколько раз ??вердили миру, Что лесть гнусна, вредна; но только все не впрок, И в сердце льстец всегда отыщет уголок. Вороне где-то бог послал кусочек сыру; На ель Ворона взгромоздясь, Позавтракать было совсем уж собралась, Да позадумалась, а сыр во рту держала. На ту беду, Лиса близехонько бежала; Вдруг сырный дух Лису остановил: Лисица видит сыр, - Лисицу сыр пленил, Плутовка к дереву на цыпочках подходит; Вертит хвостом, с Вороны глаз не сводит И говорит так сладко, чуть дыша: "Голубушка, как хороша! Ну что за шейка, что за глазки!Рассказывать, так, право, сказки! Какие перышки! какой носок! И, верно, ангельский быть должен голосок! Спой, светик, не стыдись! Что ежели, сестрица, При красоте такой и петь ты мастерица, Ведь ты б у нас была царь-птица!" Вещуньина с похвал вскружилась голова, От радости в зобу дыханье сперло, - И на приветливы Лисицыны слова Ворона каркнула во все воронье горло: Сыр выпал - с ним была плутовка такова. 1)Какими другими словами можно передать смысл слов " БЫЛА ПЛУТОВКА ТАКОВА" ? 2) Какие слова и выражения сближают басню Крылова с разговорной и народно - поэтической речью ? 3) Как Крылов выразил основную мысль басни ? Чему учит басня ? 4) Какие пословицы и поговорки о хитрости и глупости вы знаете ?

Автор: Гость