Помогите пожалуйста))))))))) отвечу тем же
Окружающий мир
Помогите пожалуйста))))))))) отвечу тем же
Ответ(ы):
Гость:
Потому что дата пасхи определяется ежегодно в первое воскресенье после весеннего полнолуния и после иудейской пасхи а все остальное великий пост масленица зависят от даты пасхи отсчет назад от даты пасхи идет
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