Помогите пожалуйста ответить на вопросы по истории 5 класс ,что бы были ответ не сильно большие пожалуйста что бы было самое главное Кратко пожалуйста ДРЕВНЯЯ ПАЛЕСТИНА- 1)Что рассказывается в Ветхом Завете о судьбе древнеевр...

История
Помогите пожалуйста ответить на вопросы по истории 5 класс ,что бы были ответ не сильно большие пожалуйста что бы было самое главное Кратко пожалуйста ДРЕВНЯЯ ПАЛЕСТИНА- 1)Что рассказывается в Ветхом Завете о судьбе древнееврейского народа? 2)Какие ветхозаветные предания вы знаете? 3)Перечислите главные свершения царей Давида и Соломона? 4)Создайте свои иллюстрации к библейским сюжетам? 5)Прочитайте в Библии сказание о всемирном потопе.Что общего между библейским сюжетом и шумерским мифом?Чем можно объяснить,что у разных народов возникли мифы о Всемирном потопе?
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Гость:
Тут не много Бытие 6 глава и дальше это пятый вопрос
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