Помогите пожалуйста ответить на вопросы по истории 5 класс ,что бы были ответ не сильно большие пожалуйста что бы было самое главное Кратко пожалуйста ДРЕВНЯЯ ПАЛЕСТИНА- 1)Что рассказывается в Ветхом Завете о судьбе древнеевр...

История

Помогите пожалуйста ответить на вопросы по истории 5 класс ,что бы были ответ не сильно большие пожалуйста что бы было самое главное Кратко пожалуйста ДРЕВНЯЯ ПАЛЕСТИНА- 1)Что рассказывается в Ветхом Завете о судьбе древнееврейского народа? 2)Какие ветхозаветные предания вы знаете? 3)Перечислите главные свершения царей Давида и Соломона? 4)Создайте свои иллюстрации к библейским сюжетам? 5)Прочитайте в Библии сказание о всемирном потопе.Что общего между библейским сюжетом и шумерским мифом?Чем можно объяснить,что у разных народов возникли мифы о Всемирном потопе?

Автор: Гость