Помогите пожалуйста перевести на русский язык номер 8

Гость: Гость:

0. По понедельникам Павла обычно смотрит ТВ-тер школы. Теперь он играть спорта на щие на стадионе. 1. По вторникам он часто имеет рыбу на завтрак. Теперь он является олово гамбургер. Он гамбургеры очень много. баскетбол после 2. по средам он обычно школе. Сейчас он Trainin на детской площадке. кроликов в течение 8. По четвергам он обычно т DS. перерыв. Теперь он s4 Dat NIN цветы.