На четырех полках стояло 164 книги .Когда с первой полки сняли 16 книг, со второй полки переставили на третью 15 книг ,а на четвертую полку поставили 12 новых книг.То на всех полках книг оказалось поровну. Сколько книг было на ...
Математика
На четырех полках стояло 164 книги .Когда с первой полки сняли 16 книг, со второй полки переставили на третью 15 книг ,а на четвертую полку поставили 12 новых книг.То на всех полках книг оказалось поровну. Сколько книг было на каждой полке первоначально?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
164-16+12=168 всего книг
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