1. Чем власть короля отличается от власти племенного вождя 2. Объясните, какое поло??ение короля во Франции выражено в словах: король лишь «первый среди равных 3.Объясните, почему в средние века население Западной Европы молило...

Гость: Гость:

1)Король сосредотачивал в своих руках полноту светской, судебной и военной власти. А вождь зависел от решения старейшин племени, а руководителем являлся только в военных походах.. королю пренадлежала вся власть в государстве, вождь руководил только племенем и то только в военных походах.