1. Чем власть короля отличается от власти племенного вождя 2. Объясните, какое поло??ение короля во Франции выражено в словах: король лишь «первый среди равных 3.Объясните, почему в средние века население Западной Европы молило...

История
1. Чем власть короля отличается от власти племенного вождя 2. Объясните, какое поло??ение короля во Франции выражено в словах: король лишь «первый среди равных 3.Объясните, почему в средние века население Западной Европы молилось: «Боже, избави нас от ярости норманнов ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Король сосредотачивал в своих руках полноту светской, судебной и военной власти. А вождь зависел от решения старейшин племени, а руководителем являлся только в военных походах.. королю пренадлежала вся власть в государстве, вождь руководил только племенем и то только в военных походах.
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