Выполни действие 420 -5×(36+9)+632:8 ,532:4+6×(42-8)-237 ;512 384- 95 326 ;9345+100 755 ; 10 845 -2 699 ;4 028+172 ;
Математика
Выполни действие 420 -5×(36+9)+632:8 ,532:4+6×(42-8)-237 ;512 384- 95 326 ;9345+100 755 ; 10 845 -2 699 ;4 028+172 ;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 1)36+9=45 2)632:8=79 3)5*45=225 4)225+79=304 5)420-304=116 2. 1)42-8=34 2)6*34=204 3)532:4=133 4)133+204=337 5)337-237=100 3. 512384-95326417058 9345+100755=110100 10845-2699=8146 4028+172=4200
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