Упр 310. На координатной прямой найдите координату точки С,равно удаленной от точек А(-6) и В(2). нарисуйте ----- вот так
Математика
Упр 310. На координатной прямой найдите координату точки С,равно удаленной от точек А(-6) и В(2). нарисуйте ----- вот так
Ответ(ы) на вопрос:
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Ответ: точка С имеет координату -2
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