Упр 310. На координатной прямой найдите координату точки С,равно удаленной от точек А(-6) и В(2). нарисуйте ----- вот так

Математика

Упр 310. На координатной прямой найдите координату точки С,равно удаленной от точек А(-6) и В(2). нарисуйте ----- вот так

Автор: Гость