Решите систему уравнений. (x+1)(3x^2+5xy)=144 x^2+4x+5y=24
Алгебра
Решите систему уравнений. (x+1)(3x^2+5xy)=144 x^2+4x+5y=24
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X*(x+1)*(3x+5y)=144 3x+5y=-(x^2+x-24) x*(x+1)*(x^2+x-24)=-144 (x^2+x)*(x^2+x-24)=-144 x^2+x=t t*(t-24)=-144 t^2-24t+144=0 (t-12)^2=0 t=12 x^2+x=12 x^2+x-12=0 (по теореме Виета подбираем): x1=3 x2=-4. Подставляем в 1 уравнение: 1) 12*(9+5y)=144 9+5y=12 y1=3/5=0,6 2) 12*(-12+5y)=144 -12+5y=12 y2=24/5=4,8
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