Помогите пожалуйста перевести ))

Гость: Гость:

1. Он самый высокий мальчик в классе. 2. Это самый смешной фильм который я когда либо видел. 3. Она умнее его. 4. Джуд Лоу самый привлекательный мужчина во всем мире. 5. Бетти красивее чем Ева. 6. Он учится быстрее чем она. 7. Она говорит более спокойнотише чем он. 8. Она бежит быстрее всех.