ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!! Почему немецкое командование планировало начать войну с СССР весной-в начале лета? Ваша гипотеза.Найдите исторические ошибки в тексте "Капитуляция Финляндии позволила СССР разместить на всей ее террито...
История
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!! Почему немецкое командование планировало начать войну с СССР весной-в начале лета? Ваша гипотеза.Найдите исторические ошибки в тексте "Капитуляция Финляндии позволила СССР разместить на всей ее территории военные базы и фактически вывести из предстоящей войны" ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!
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