ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!! Почему немецкое командование планировало начать войну с СССР весной-в начале лета? Ваша гипотеза.Найдите исторические ошибки в тексте "Капитуляция Финляндии позволила СССР разместить на всей ее террито...

История

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!! Почему немецкое командование планировало начать войну с СССР весной-в начале лета? Ваша гипотеза.Найдите исторические ошибки в тексте "Капитуляция Финляндии позволила СССР разместить на всей ее территории военные базы и фактически вывести из предстоящей войны" ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!

Автор: Гость